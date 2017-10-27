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Tatlım Tatlım

Haybeden gerçeküstü aşk…

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Sinopsis

Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?

Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği, aşkın farklı dönemlerini anlatan bu romantik komedide başrolleri Aylin Kontente, Büşra Pekin, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin paylaşıyor.

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Oyuncular

  • Aylin Kontente
  • Bülent Emrah Parlak
  • Büşra Pekin
  • Çağlar Çorumlu
  • Fatih Artman
  • Gupse Özay
  • Serkan Keskin
  • Şebnem Bozoklu

Film Ekibi

  • Müzik Jingle House
  • Yapımcı Necati Akpınar
  • Yazan / Yöneten Yılmaz Erdoğan
  • Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki
  • Uygulayıcı Yapımcı Ferat Bilgin
  • Yardımcı Yönetmen Onur Bilgetay
  • Saç Makyaj Tasarım Suzan Kardeş
  • Ses Levent İntepe
  • Ses Tasarım Süpervizörü Ulaş Ağce
  • Kurgu Bora Gökşingöl
  • Kostüm Tasarım Gülümser Gürtunca
  • Sanat Yönetmeni Hakan Yarkın

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Sosyal Medyada Tatlım Tatlım

bkmonline

16 Ekim 2017
Setten selfielerceee 🤳🏿 😎 #AileArasında #GülseBirsel #EnginGünaydın #DemetEvgar #ErdalÖzyağcılar #DevrimYakut #FatihArtman #DeryaKaradaş #ŞevketÇoruh #DevinÖzgürÇınar #RızaAkın #ArifErkin #ErdalCindoruk #ÜnalYeter #DenizHamzaoğlu #AytaSözeri #SuKutlu #OzanAçıktan #BKM #Yeni #Film #Komedi #Sinema #İstanbul #Adana #1Aralık @gulsebir @engingunaydn @temedragve @ozyagciler @devrimyakut @fatihartman @deryakaradas1 @sevketcoruh @devinozgurcinar @unalyeter @aytasozeri @suukutlu

bkmonline

15 Ekim 2017
Müzik ve kahkaha dolu bir akşama kendinizi hazırlayın! #AtaDemirerGazinosu, 26 Ekim'de BKM'de! 🎉 Biletler Biletix'te. @atademirerofficial

bkmonline

15 Ekim 2017
Kafamızda deli sorular 🤔 😂 #YolArkadaşım 27 Ekim'de sinemalarda! 🚗 #OğuzhanKoç #İbrahimBüyükak #EmreKınay #AslıBekiroğlu #EdaEce#BedranGüzel #BKM #Yeni #Film #Komedi #Sinema #27Ekim @oguzhankoctv @ibuyukak @emrekinay @aslibekiro @eda.ece @bedranguzel

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03 Mayıs 2017
.@yilmazerdogan'ın yazdığı Tatlım Tatlım, tüm kitapçılarda! Satın almak için tıklayın: https://t.co/3rOH1nxbjz https://t.co/ykqnhAtwGR

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03 Mayıs 2017
"Aşk bir şımarma, birbirini şımartma hali... Sonsuza kadar sürer mi?" Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Tatlım Tatlım, tüm kitapçılarda! 😌 Satın almak için tıklayın: http://bit.ly/2pt65cp

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20 Nisan 2017
‘Tatlım Tatlım’ kitap oldu! #TatlımTatlım @Milliyet https://t.co/35wzA9EiY8

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09 Nisan 2017
”Kestaneydi, at kestanesi yaptırdım.” 😊 #TatlımTatlım sinemalarda! https://t.co/nwdAr5Fcdj

bkmtatlimtatlim

09 Nisan 2017
”Kestaneydi, at kestanesi yaptırdım.” 😊 #TatlımTatlım sinemalarda! Biletler için: Cinemaximum: http://bit.ly/2n8f3M2 Biletinial: http://bit.ly/2mrjSfs Biletiva: http://bit.ly/2nmnJ1m

bkmtatlimtatlim

09 Nisan 2017
#TatlımTatlım seyircilerinden gelen birbirinden güzel yorumlar... Yoksa siz hâlâ izlemediniz mi? Biletler için: Cinemaximum: http://bit.ly/2n8f3M2 Biletinial: http://bit.ly/2mrjSfs Biletiva: http://bit.ly/2nmnJ1m
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